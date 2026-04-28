A Venezia si stanno svolgendo le elezioni comunali e si parla anche di un possibile gemellaggio con una città capitale del Bangladesh. La vicenda riguarda alcuni candidati di origine bengalese che sono stati coinvolti in questioni legate al Partito Democratico. La storia mette in luce i rapporti tra i candidati e il partito locale, senza entrare nel merito di eventuali motivazioni o implicazioni politiche.

Ci sono momenti in cui filosofeggiare e richiamare i massimi sistemi è un esercizio affascinante, quasi un modo nobile di guardare la realtà da una certa distanza. E altri in cui diventa invece un espediente per non affrontarla, per rivestire ciò che è evidente con parole più eleganti, per parlare dei petali della rosa ignorandone le spine. In quei casi non è un vezzo tirare in ballo Popper o Aristotele, ma la necessità di riportare il discorso alla logica elementare. Se A è uguale a B e B è uguale a C, allora C è uguale ad A. È una struttura semplice, quasi banale nella sua evidenza, e proprio per questo utile quando il discorso rischia di perdersi in sovrastrutture retoriche.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Venezia, elezioni comunali o gemellaggio con Dacca? Cosa racconta la storia dei candidati bengalesi col Pd

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