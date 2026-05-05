Confronto tra i candidati sindaco a Faenza | scintille su post-alluvione sicurezza e rifiuti

Da ilrestodelcarlino.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Faenza si svolge un confronto tra i candidati sindaco in vista delle prossime elezioni comunali. Ogni candidato risponde a sei domande, avendo a disposizione due minuti per ogni risposta, e può replicare solo durante il suo tempo dedicato. Alla fine, è stato chiesto loro di rivolgere un appello agli elettori. I temi trattati includono la gestione delle recenti alluvioni, la sicurezza cittadina e la questione dei rifiuti.

Faenza (Ravenna), 5 maggio 2026 – Sei domande per ogni candidato con al massimo 2 minuti per ogni risposta, più un appello al voto; mentre la possibilità di replica c’è solo all’interno del tempo concesso per la risposta. Queste le regole del gioco nel dibattito tra i candidati sindaci di Faenza, organizzato da il Resto del Carlino al Rione Verde, che ha visto la partecipazione di oltre 120 cittadini. https:www.ilrestodelcarlino.itvideodibattito-tra-i-candidati-sindaci-di-faenza-il-video-dellinizio-uvrrugmr I 4 candidati a sindaco di Faenza a confronto. Si sono confrontati Giuseppe Apicella Binni, sostenuto da Potere al Popolo, il candidato...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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