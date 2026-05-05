Confronto tra i candidati sindaco a Faenza | scintille su post-alluvione sicurezza e rifiuti

A Faenza si svolge un confronto tra i candidati sindaco in vista delle prossime elezioni comunali. Ogni candidato risponde a sei domande, avendo a disposizione due minuti per ogni risposta, e può replicare solo durante il suo tempo dedicato. Alla fine, è stato chiesto loro di rivolgere un appello agli elettori. I temi trattati includono la gestione delle recenti alluvioni, la sicurezza cittadina e la questione dei rifiuti.

Faenza (Ravenna), 5 maggio 2026 – Sei domande per ogni candidato con al massimo 2 minuti per ogni risposta, più un appello al voto; mentre la possibilità di replica c’è solo all’interno del tempo concesso per la risposta. Queste le regole del gioco nel dibattito tra i candidati sindaci di Faenza, organizzato da il Resto del Carlino al Rione Verde, che ha visto la partecipazione di oltre 120 cittadini. https:www.ilrestodelcarlino.itvideodibattito-tra-i-candidati-sindaci-di-faenza-il-video-dellinizio-uvrrugmr I 4 candidati a sindaco di Faenza a confronto. Si sono confrontati Giuseppe Apicella Binni, sostenuto da Potere al Popolo, il candidato...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Confronto tra i candidati sindaco a Faenza: scintille su post-alluvione, sicurezza e rifiuti Notizie correlate Elezioni, a Faenza confronto a quattro tra i candidati sui temi dell'alluvione e della messa in sicurezza del territorioSarà un confronto a quattro quello in programma per lunedì 4 maggio al Centro sociale Borgo di Faenza. Faenza, elezioni del nuovo sindaco. Oggi il confronto dei candidatiÈ in agenda oggi alle 18 al rione Verde il dibattito fra i quattro candidati sindaci organizzato da Qn-Il Resto del Carlino. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Elezioni Comune di Venezia: confronto pubblico tra i candidati Andrea Martella e Simone Venturini; Comunali, primo confronto tra i candidati sindaci tra proposte per le imprese e qualche scintilla; Elezioni, confronto tra i candidati sindaco sui temi dell’alluvione; Sfida tra candidati sindaco nel confronto del Carlino. Confronto tra i candidati sindaco a Faenza: scintille su post-alluvione, sicurezza e rifiutiNel dibattito organizzato dal Carlino sono stati toccati i punti più importanti della campagna elettorale e ognuno ha spiegato scelte e motivazioni ... ilrestodelcarlino.it San Benedetto, confronto tra candidati sindaci promosso da Confesercenti ai Bagni AndreaAppuntamento alle 11,30 con Nicola Mozzoni, Maria Elisa D’Andrea e Giorgio Fede su diverse tematiche cittadine ... lanuovariviera.it Una sala piena, tante voci, un confronto vero. GTALK 2026 è stato tutto questo e molto di più. Una giornata intensa in cui abbiamo provato a leggere insieme il presente e il futuro del digitale, partendo da un tema che ci riguarda tutti: Intelligenza Artificiale e - facebook.com facebook Diritto allo studio nel Lazio, istituzioni e studenti a confronto sulle nuove opportunità per il futuro universitario Leggi la notizia consiglio.regione.lazio.it/vw=commission… #DirittoalloStudio #ConsiglioRegionale #Lazio x.com