Elezioni FIGC Malagò sicuro | La mia ineleggibilità? Non vale la pena commentare

Durante le recenti elezioni della FIGC, il presidente del CONI ha dichiarato di non voler commentare la propria ineleggibilità, affermando che non vale la pena affrontare l’argomento. La questione riguarda le restrizioni previste dal regolamento, che impedirebbero la sua candidatura. Malagò ha comunque confermato di non avere ulteriori commenti sulla situazione e di preferire non entrare nel merito delle decisioni legali o amministrative in corso.

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