Durante un'assemblea tenutasi a Milano, diciotto club della Serie A hanno espresso il loro sostegno a Giovanni Malagò come candidato alla presidenza della FIGC. Malagò, ex presidente del Coni, ha ottenuto il via libera dai club di massimo livello del calcio italiano. Nella stessa riunione, anche un altro candidato, ex presidente della FIGC, ha chiesto ai club della LND di essere considerato con pari titolarità.

La Lega Serie A ha scelto Giovanni Malagò come proprio candidato alla presidenza della FIGC. Il via libera al nome dell’ex numero uno del Coni è arrivato durante l'assemblea dei club in corso a Milano. Sono 18 i club che hanno appoggiato Malagò: contrari solo Lazio e Verona. Abete si candida e chiede ai club dei Dilettanti la "stessa titolarità di Malagò" «Chiederò al Consiglio direttivo della Lega nazionale dilettanti di investirmi delle stesse titolarità di cui è stato investito il presidente Malagò da parte delle società di Serie A, cioè di poter - attraverso una condivisione della candidatura - presentarmi seguendo la logica di discutere prima i contenuti e poi vedere quale è il punto di caduta sui nomi».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Diciotto club a favore, la Serie A sceglie Malagò candidato alla presidenza della Figc. In corsa anche Abete: "Chiedo ai club della Lnd la stessa titolarità"

Diciotto club a favore, la Serie A sceglie Malagò candidato alla presidenza della FigcLa Lega Serie A ha scelto Giovanni Malagò come proprio candidato alla presidenza della FIGC.

18 club a favore, la Serie A sceglie Malagò candidato a presidenza FigcLa Lega Serie A ha scelto Giovanni Malagò come proprio candidato alla presidenza della Figc.