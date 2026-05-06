Elezioni comunali | De Luca incontra la comunità bangladese Zambrano in tour per via Guercio

Da salernotoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata si è svolto un incontro tra il candidato sindaco e i rappresentanti della comunità bangladese del capoluogo, per affrontare questioni di interesse comune. Nel frattempo, un altro candidato ha iniziato un tour lungo via Guercio, visitando diversi quartieri e incontrando cittadini e sostenitori. La campagna elettorale per le prossime elezioni comunali prosegue con incontri e visite nei diversi quartieri della città.

Continua la campagna elettorale in vista del rinnovo dell'amministrazione comunale di Salerno. Questa mattina si è svolto un incontro tra il candidato sindaco Vincenzo De Luca con i rappresentanti della comunità bangladese del capoluogo, per discutere in modo particolare di situazioni riguardanti.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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