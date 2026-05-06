Elezioni comunali | De Luca incontra la comunità bangladese Zambrano in tour per via Guercio

Nella mattinata si è svolto un incontro tra il candidato sindaco e i rappresentanti della comunità bangladese del capoluogo, per affrontare questioni di interesse comune. Nel frattempo, un altro candidato ha iniziato un tour lungo via Guercio, visitando diversi quartieri e incontrando cittadini e sostenitori. La campagna elettorale per le prossime elezioni comunali prosegue con incontri e visite nei diversi quartieri della città.

Continua la campagna elettorale in vista del rinnovo dell'amministrazione comunale di Salerno. Questa mattina si è svolto un incontro tra il candidato sindaco Vincenzo De Luca con i rappresentanti della comunità bangladese del capoluogo, per discutere in modo particolare di situazioni riguardanti.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Elezioni comunali a Salerno: De Luca incontra i residenti di FuorniVincenzo De Luca continua il suo tour nei quartieri in vista delle elezioni comunali di fine maggio. Elezioni comunali, Zambrano incontra i cittadini: gli appuntamentiComincia dai quartieri la campagna elettorale di Armando Zambrano a Sindaco di Salerno e precisamente dal cuore pulsante della città viva e... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Comunali Salerno, otto candidati sindaco. De Luca guida sette liste senza il Pd; Elezioni a Salerno, De Luca attacca gli avversari: Parlano solo di me e raccontano balle; Elezioni Comunali 2026, le partite dei capoluoghi: De Luca rivuole Salerno, ad Avellino è corsa a tre; Elezioni 2026, lista De Luca Sindaco di Sicilia: tutti i candidati al consiglio comunale. Elezioni comunali Messina, De Luca: chi forza la legge rasenta la mafiositàRibadisco un concetto che considero fondamentale: qualunque forma di pressione esercitata in violazione di legge rasenta la mafiosità. Quanto accaduto nei confronti della Commissione elettorale di Me ... strettoweb.com Elezioni comunali Messina, Scurria ai messinesi: votare Basile significa votare De LucaMarcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra a Messina, lancia un appello diretto ai cittadini messinesi e pone al centro del confronto politico il tema dell’autonomia della futura guida della ... strettoweb.com “Futuro Nazionale non si presentera’ alle imminenti elezioni comunali e non sostiene candidati o liste civiche locali. E’ quanto ho stabilito anzitempo attraverso una circolare interna. Chi in questi giorni prova ad attribuire al nostro partito appoggi, ‘benedizioni’ - facebook.com facebook