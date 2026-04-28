Elezioni comunali Zambrano incontra i cittadini | gli appuntamenti

Il candidato sindaco di Salerno ha iniziato la sua campagna elettorale incontrando i cittadini nei quartieri della città. I primi appuntamenti si sono svolti in piazza San Francesco e nel rione Carmine, zone considerate tra le più vivaci e tradizionali del centro storico. L'iniziativa mira a coinvolgere direttamente gli abitanti e ascoltare le loro esigenze in vista delle prossime elezioni comunali.

Comincia dai quartieri la campagna elettorale di Armando Zambrano a Sindaco di Salerno e precisamente dal cuore pulsante della città viva e tradizionale, piazza San Francesco e rione Carmine. Il Candidato di Centro, sostenuto dalle tre liste Noi Popolari Riformisti, Oltre in Azione e Salerno di.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Elezioni comunali: Cammarota va con il PSI, Ventura (Dimensione Bandecchi) incontra i cittadini sul lungomareE’ stata raggiunta l’intesa tra il Partito Socialista Italiano e Antonio Cammarota, leader dell’associazione La Nostra Libertà, consigliere comunale... Elezioni comunali a Salerno, il Partito Liberaldemocratico sostiene Zambrano SindacoIl Partito Liberaldemocratico è nato con l’idea di lavorare assieme alle forze politiche dell’area riformatrice e liberale in Italia, territorio per... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Elezioni comunali, Zambrano contro Forza Italia: La credibilità, questa sconosciuta. Il nostro progetto va avanti; Comunali Salerno, centrodestra riunito: Forza Italia lascia Zambrano; Elezioni comunali, prove di dialogo tra Cirielli (FdI) e Martusciello (FI): vertice dopo la rottura; Elezioni amministrative, Cammarota apre la sua campagna elettorale con Vincenzo De Luca. Salerno. Elezioni comunali: Azione assicura massimo sostegno al candidato sindaco Armando ZambranoAzione Salerno conferma il proprio pieno sostegno al candidato sindaco Armando Zambrano, che guida la proposta di una Salerno moderna, condivisa e partecipa ... teleradio-news.it Elezioni Comunali Salerno 2026, Armando Zambrano candidato sindaco: tutte le liste e i nomiArmando Zambrano è il candidato alla carica di sindaco della città di Salerno nelle elezioni Comunali 2026 che si terranno il domenica 24 e lunedì 25 maggio. Vediamo ... ilmattino.it PAPASIDERO, “ENERGIE 4.0”: CONTE RILANCIA TRA CONTINUITÀ E FUTURO Elezioni comunali 2026: il sindaco uscente Fiorenzo Conte presenta la squadra e il programma, puntando su sviluppo sostenibile e servizi https://www.calabriainchieste.it/2026/ - facebook.com facebook #Elezioni comunali in #Toscana, migliaia in corsa, la carica dei candidati. “Vince chi pensa ai problemi concreti” x.com