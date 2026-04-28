Le elezioni comunali in Toscana vedono la partecipazione di migliaia di candidati in tutta la regione. Tra le liste in corsa, si nota una vasta presenza di candidati civici, spesso presentati come alternativa ai partiti tradizionali. La campagna elettorale si concentra su questioni pratiche e problemi locali, con alcuni schieramenti che puntano sulla rappresentanza diretta dei cittadini. La competizione si svolge in un clima di grande coinvolgimento e attenzione tra gli elettori.

Firenze, 28 aprile 2026 – L’assunto d’ordinanza in piena Terza Repubblica per i partiti è l’(ab)uso del civismo quando spira il vento delle Comunali. Domanda: non è che la proliferazione all’estremo di candidati a sindaco civici e liste collegate non diluiscano troppo l’offerta elettorale? C’è o no un effetto distorsivo, per non dire confusionale, dell’elettore medio che farà lo sforzo di chiudersi in cabina a barrare la x? Certo è che il 24 e 25 maggio assisteremo alla carica dei candidati. Centinaia e centinaia di aspiranti tra politici e civici, una folla congegnata per allargare il consenso. Una tornata amministrativa che si presenta come antipastone delle politiche ’27, l’occasione per la Toscana su tela di cambiar colore.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elezioni comunali in Toscana, migliaia in corsa, la carica dei candidati. “Vince chi pensa ai problemi concreti”

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