Elezioni amministrative ad Avellino Teodoro Marena scende in campo nella lista del PD

Teodoro Marena ha annunciato la sua candidatura alle elezioni amministrative di Avellino, presentandosi con la lista del Partito Democratico. È avvocato, docente universitario e si occupa di anticorruzione. Marena ha dichiarato di voler mettere a disposizione la propria esperienza tecnica per la comunità locale. La sua candidatura si inserisce nel quadro delle competizioni elettorali che si svolgeranno nella città nei prossimi mesi.

Avvocato, docente universitario ed esperto in anticorruzione: metto la mia esperienza tecnica al servizio della nostra comunità. La mia candidatura nella lista del PD, a sostegno di Nello Pizza, nasce da un obiettivo preciso: restituire dignità e orgoglio ad Avellino.Trasparenza e legalitàCredo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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