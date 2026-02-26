Ad Avellino cresce l’attesa per le Amministrative | sfide e strategie tra Pd campo largo e centrodestra

Ad Avellino il centrosinistra è ancora impegnato nella ricerca del candidato sindaco in vista delle elezioni amministrative di maggio. Il passaggio decisivo è fissato per sabato, quando si celebrerà il congresso del Partito Democratico irpino, chiamato a chiudere una stagione durata sette anni, segnata dal commissariamento. Alla vigilia dell’appuntamento congressuale, l’intesa si è consolidata attorno a una lista unitaria riconducibile a Marco Santo Alaia. Determinante l’endorsement giunto dall’area del suo diretto competitor, Pellegrino Palmieri: un sostegno che ricompone il quadro interno e accompagna il partito verso il voto con un equilibrio ritrovato almeno sul piano formale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Mastella ad Avellino: “Serve il Campo Largo per vincere. Il Pd recuperi la leadership”Il leader di Noi di Centro lancia un appello all’unità delle province interne e mette in guardia il centrosinistra per le imminenti amministrative...

Sondaggi, chi vince le prossime elezioni politiche: la battaglia tra centrodestra e campo largoSe la legge elettorale non cambia, il centrodestra alle elezioni 2027 avrà un vantaggio molto risicato sul centrosinistra.

Discussioni sull' argomento Multe notturne ad Avellino: cresce il dibattito sulle Ztl; Enpa di Avellino racconta la storia di Marvin, il cucciolo salvato in extremis che ora cerca una famiglia; Tra Reggiana e Avellino un pareggio che lascia l’amaro in bocca: Portanova illude, Enrici firma l’1-1; Reggiana, potevi fare di più Solo pari 1-1 al Mapei con Avellino Finale con fischi dei tifosi, la classifica fa tremare.

L'ala: "Un po' di sfortuna è alle spalle, ma dobbiamo ancora crescere" #Avellino - facebook.com facebook