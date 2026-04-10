L’Unicusano Avellino Basket si prepara alle ultime tre partite della stagione, con il focus sulla collaborazione di squadra. Dopo la vittoria a Mestre, la squadra ha ritrovato serenità, ma la pressione sulle ultime sfide rimane elevata. Il coach ha sottolineato che il percorso si deciderà solo con il contributo collettivo, mantenendo alta l’attenzione per arrivare al traguardo finale.

Tempo di lettura: 2 minuti Il successo di Mestre ha riportato il sereno in casa Unicusano Avellino Basket, ma la tensione agonistica resta altissima. Con l’approssimarsi della sfida interna contro Ruvo di Puglia, il capitano Federico Mussini ha fatto il punto della situazione, delineando la mentalità necessaria per affrontare l’ultima curva della regular season. La vittoria in terra veneta non è stata solo una questione di punti, ma di fiducia ritrovata dopo un periodo opaco. Mussini sottolinea l’importanza di aver espugnato un campo storicamente ostile: “Era molto importante per noi ritornare alla vittoria dopo tre sconfitte di fila. Sapevamo che a Mestre sarebbe stata una partita molto impegnativa perché è un campo difficile in cui tante squadre hanno avuto difficoltà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mussini traccia la rotta: “Tre finali davanti a noi, conta solo il gruppo”

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