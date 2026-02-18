GPS 2026 aggiornamento tra febbraio e marzo | algoritmo titoli preferenze e non solo | cosa è previsto QUESTION TIME con Vulcano Flc Cgil LIVE Mercoledì 18 febbraio alle 14 | 30
Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato che tra febbraio e marzo sarà pubblicato l’aggiornamento delle GPS 2026, a causa di modifiche all’algoritmo e ai criteri di selezione. Durante questo periodo, saranno rivisti anche i titoli e le preferenze dei candidati, con alcuni dettagli pratici ancora da definire. Mercoledì 18 febbraio alle 14:30, Vulcano della Flc Cgil parteciperà a un question time in diretta, per chiarire i punti più critici del nuovo procedimento.
Inizia il conto alla rovescia per la pubblicazione dell’ordinanza per l’aggiornamento delle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze) per il periodo 2026-2028. Verosimilmente si dovrebbe partire il 25 febbraio con termine previsto per il 16 marzo (date ancora da confermare). L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
GPS 2026, aggiornamento tra febbraio e marzo: algortimo, titoli, preferenze e non solo: cosa è previsto. QUESTION TIME con Vulcano (Flc Cgil) LIVE Mercoledì 18 febbraio alle 14:30Il ministero dell’istruzione ha annunciato che tra febbraio e marzo verranno aggiornate le GPS 2026, a causa delle modifiche previste nell’algoritmo, nei titoli e nelle preferenze dei candidati.
GPS 2026, titoli, preferenze e non solo: cosa è previsto. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 16 febbraio alle 14:30Il GPS 2026, i titoli e le preferenze sono al centro delle discussioni, mentre migliaia di docenti aspettano con ansia l’apertura della piattaforma per aggiornare le loro graduatorie provinciali.
GPS 2026, cresce l'attesa per l'ordinanza. Aggiornamento tra febbraio e marzo
Argomenti discussi: GPS 2026, cresce l'attesa per l'ordinanza. Aggiornamento tra febbraio e marzo? QUESTION TIME con Cannas; Scuola, Graduatorie GPS 2026: come fare domanda e quali sono le novità; GPS 2026, l'ordinanza è imminente: ecco cosa succede il 20 febbraio.; Graduatorie GPS 2026/28: guida alle supplenze passo dopo passo.
GPS 2026, aggiornamento tra febbraio e marzo: algoritmo, titoli, preferenze e non solo: cosa è previsto. QUESTION TIME con Vulcano (Flc Cgil) LIVE Mercoledì 18 febbraio alle ...Inizia il conto alla rovescia per la pubblicazione dell’ordinanza per l’aggiornamento delle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze) per il periodo 2026-2028. Verosimilmente si dovrebbe partire ... orizzontescuola.it
Aggiornamento Gps 2026, il MIM convoca i sindacati per importanti novità: a breve ordinanza e nuova piattaformaIn queste ore si sta per firmare l’ordinanza ministeriale relativa all’aggiornamento delle GPS 2026-2028. A riferirlo è la Gilda degli Insegnanti sui propri canali.Secondo quanto riportato da nostre f ... tecnicadellascuola.it
Il Ministero blocca la procedura per il triennio 2026-2029. Flc Cgil: “Segnalazioni e esposti su procedure poco trasparenti” facebook