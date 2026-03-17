Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026 27 | ecco la BOZZA del Decreto Quando sarà possibile iscriversi LO SPECIALE
È stata pubblicata una bozza di decreto che delinea gli elenchi regionali per il ruolo dei docenti per l’anno scolastico 202627. La procedura di iscrizione sarà possibile in un secondo momento, anche se la data precisa non è ancora stata comunicata. Questa novità riguarda principalmente la modalità di assunzione dei docenti e l’organizzazione delle graduatorie a livello regionale.
Assunzione docenti anno scolastico 202627: la novità sarà rappresentata dagli ELENCHI REGIONALI PER IL RUOLO. Il decreto attuativo è in corso di pubblicazione, avendo ricevuto il parere del CSPI. Probabilmente ad aprile sarà possibile presentare domanda di inserimento. La BOZZA del decreto. L'articolo Elenchi regionali per il ruolo docenti 202627: ecco la BOZZA del Decreto. Quando sarà possibile iscriversi LO SPECIALE. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Articoli correlati
Leggi anche: Immissioni in ruolo docenti 2026/27, ecco quanti candidati ancora in graduatoria. Utile per gli elenchi regionali
Elenchi regionali per il ruolo con punteggio prova scritta e orale concorso, mobilità docenti, l’operatore scolastico slitta al 2027: decreto PNRR in Gazzetta Ufficiale [SPECIALE]Nel decreto-legge PNRR, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 febbraio, le disposizioni relative al settore scolastico, contenute in particolare...
GPS 2026, ordinanza in arrivo: ecco a cosa fare attenzione
Contenuti utili per approfondire Elenchi regionali
Temi più discussi: Sostegno: nel 2026 percorsi di specializzazione, assunzioni da elenchi regionali e GPS, conferma della supplenza. Atto di indirizzo; Immissioni in ruolo docenti: escluso il doppio canale di reclutamento nell'anno scolastico 2026/27; GPS 2026, le tabelle: tutte le info utili; Concorso ARPAL Puglia Tecnici: Elenchi degli Idonei.
Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026, domanda per l’iscrizione attesa ad aprileElenchi regionali per il ruolo: si tratta di un tassello nuovo e molto atteso delle immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2026/27. orizzontescuola.it
Elenchi regionali per il ruolo: FLC CGIL sostiene emendamento per inserire anche docenti del concorso straordinario 2020Decreto PNRR 2026: per la scuola previsto un emendamento per inserire i docenti che hanno superato il concorso straordinario 2020. orizzontescuola.it
Info. Elenchi regionali per eventuale ruolo. Ciao a tutti, sapete dove posso trovare informazioni aggiornate sugli elenchi regionali per gli idonei ai concorsi PNRR Mi interesserebbe capire in particolare le tempistiche previste e come funziona l’inserimento in - facebook.com facebook