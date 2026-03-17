Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026 27 | ecco la BOZZA del Decreto Quando sarà possibile iscriversi LO SPECIALE

È stata pubblicata una bozza di decreto che delinea gli elenchi regionali per il ruolo dei docenti per l’anno scolastico 202627. La procedura di iscrizione sarà possibile in un secondo momento, anche se la data precisa non è ancora stata comunicata. Questa novità riguarda principalmente la modalità di assunzione dei docenti e l’organizzazione delle graduatorie a livello regionale.