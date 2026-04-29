Elenchi regionali per il ruolo idonei dei concorsi 2016 e 2018 non possono iscriversi ma hanno la priorità nelle assunzioni

Durante un dibattito trasmesso su una piattaforma televisiva dedicata all’istruzione, è stato discusso il tema delle procedure di assunzione del personale scolastico. È stato chiarito che le persone inserite negli elenchi regionali per il ruolo, risultanti idonee dai concorsi del 2016 e 2018, non possono iscriversi nuovamente, ma hanno comunque priorità nelle future assunzioni. L’intervento ha coinvolto un rappresentante della categoria degli insegnanti, che ha partecipato al confronto.

Nel question time del 23 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Antonio Antonazzo della Gilda degli Insegnanti, è stato affrontato il tema del reclutamento del personale scolastico in vista dei prossimi appuntamenti. L’attenzione si è concentrata sugli sviluppi attesi nelle prossime settimane, con particolare riferimento agli elenchi regionali per il sostegno, alle procedure di immissione in ruolo e alle diverse tappe che interesseranno docenti e aspiranti tali. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Immissioni in ruolo docenti 2026/27, ecco quanti candidati ci sono ancora nelle graduatorie dei concorsi. Utile per gli elenchi regionali Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Elenchi regionali per il ruolo 2026, chi non potrà accedervi; Elenchi regionali, quali saranno i tempi di presentazione delle domande e quali le modalità? Risponde l'esperto; Decreto PNRR convertito in legge: elenchi regionali per le assunzioni, novità sulla mobilità. Accolte le nostre rivendicazioni; Docenti in ruolo con gli Elenchi Regionali: come capire se si verrà assunti? Priorità per chi ha svolto il concorso nella stessa regione in cui chiede l'inserimento? Previste due differenti sezioni. Elenchi regionali per il ruolo docenti, manca solo il decreto, quali novità sono previste? QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Mercoledì 29 aprile alle 17:00Si attende il decreto attuativo per gli elenchi regionali per il ruolo. Praticamente è tutto pronto per l'avvio della procedura attesa da migliaia di docenti. orizzontescuola.it Elenchi regionali, quali saranno i tempi di presentazione delle domande e quali le modalità? Risponde l’espertoElenchi regionali, quali saranno i tempi di presentazione delle domande e quali le modalità? A rispondere, nel corso della diretta della Tecnica risponde live, l’esperto di normativa scolastica prof. tecnicadellascuola.it Question time dedicato agli elenchi regionali per il ruolo: una procedura che partirà nel 2026 e che nel tempo diventerà strutturale, permettendo di coprire i posti a disposizione. Necessaria anche la disponibilità dei docenti a scegliere la regione in c… x.com https://www.scuolainforma.news/elenchi-regionali-domande-a-maggio-e-decreto-imminente-da-cosa-e-dipeso-il-ritardo/ - facebook.com facebook