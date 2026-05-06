Elenchi regionali per il ruolo 2026 nella fase di presentazione della domanda non si potrà conoscere quanti altri candidati stanno scegliendo quella regione

Durante il question time del 29 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione di Chiara Cozzetto, rappresentante della segreteria nazionale di ANIEF, si è parlato delle procedure di reclutamento relative agli elenchi regionali per il ruolo 2026. È stato spiegato che, nella fase di presentazione della domanda, i candidati non possono conoscere il numero di altri che stanno scegliendo quella stessa regione.

La propria posizione negli elenchi regionali potrà essere conosciuta solo dopo la chiusura delle domande e la pubblicazione degli esiti. Il decreto n. 68 del 22 aprile 2026 afferma infatti all’art. 4 comma 9 “Sulla base delle istanze pervenute, all’esito delle verifiche e delle valutazioni di propria competenza, ciascun USR pubblica gli elenchi regionali, suddivisi per classe di concorso e tipologia di posto, sul proprio sito istituzionale, nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali.” Quindi gli elenchi regionali saranno pubblici, ma solo a domanda presentata. Nella fase di presentazione della domanda l’unico punto di riferimento sarà la consistenza numerica delle graduatorie, che gli Uffici Scolastici hanno già pubblicato.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it GPS 2026, titoli, preferenze e non solo: come presentare istanza senza errori Notizie correlate Elenchi regionali per il ruolo 2026, ci si potrà inserire in una sola regione e senza conoscere i posti disponibiliNel question time del 18 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, con ospite Sonia Cannas, docente esperta, si è parlato del decreto attuativo per gli... Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026/27: chi potrà inserirsi, ordine di assunzione, quanti candidati ancora presenti in graduatoria [LO SPECIALE]Assunzione docenti anno scolastico 202627: la novità sarà rappresentata dagli ELENCHI REGIONALI PER IL RUOLO. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Elenchi regionali per il ruolo 2026/2027: presentazione delle domande a partire dal 6 maggio (da confermare); Elenchi regionali per le immissioni in ruolo 2026/2027: pubblicato il decreto; Costituzione degli elenchi regionali per il ruolo; Costituzione degli elenchi regionali degli idonei da utilizzare per le assunzioni dell'a.s. 2026/27. Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026, domanda al via. Piattaforma aperta: scadenza 25 maggioAssunzioni docenti: aperta piattaforma per la domanda di inserimento negli elenchi regionali per il ruolo docenti nel 2026/27. Scade 25 maggio ... orizzontescuola.it Elenchi regionali per il ruolo 2026, ecco cosa bisognerà indicare nella piattaforma. Il Punto di Simone CraparoLa presentazione della piattaforma per l’inserimento negli elenchi regionali per il ruolo segna un passaggio operativo della riforma del reclutamento docenti. Il tema è stato al centro della trasmissi ... orizzontescuola.it Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026: posso partecipare anche se di ruolo o assunto in una scuola paritaria https://www.orizzontescuola.it/elenchi-regionali-per-il-ruolo-docenti-2026-posso-partecipare-anche-se-di-ruolo-o-assunto-in-una-scuola-paritari - facebook.com facebook Elenchi regionali per il ruolo: chi è ammesso e chi resta fuori Non tutti gli esclusi sono senza tutela Possibili azioni legali per far valere i propri diritti Approfondisci: scuolalex.it/elenchi-region… Video: youtu.be/bPMgDm9YTMc #docenti #scuola # x.com