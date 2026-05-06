Elenchi regionali aggiuntivi oggi la domanda sulla piattaforma | come sciogliere il nodo abilitazione quando rischi l’esclusione Il Punto di Chiara Cozzetto

Oggi si apre la piattaforma per presentare la domanda di inserimento negli elenchi regionali aggiuntivi, un passaggio necessario per chi desidera essere incluso nel ruolo. La procedura si avvia esclusivamente tramite il portale dedicato alle procedure concorsuali, e non attraverso le Istanze online. Tra i punti critici, si discute su come risolvere le questioni legate all’abilitazione, in particolare quando si rischia di essere esclusi dalla procedura.

La procedura per l’inserimento negli elenchi regionali aggiuntivi per il ruolo prende avvio attraverso il portale dedicato alle procedure concorsuali, e non tramite Istanze online. È quanto emerso nella diretta di Question Time, condotta da Andrea Carlino, con l’intervento di Chiara Cozzetto (Anief), a ridosso dell’apertura delle funzioni. L’accesso è limitato ai candidati in “situazione utile”, ossia a coloro che hanno partecipato e superato le prove dei concorsi banditi dal 2020 in poi: i concorsi ordinari, le procedure legate al PNRR e il concorso straordinario 2020. Restano esclusi, allo stato, gli aspiranti dello straordinario bis, su cui è in corso un contenzioso promosso dal sindacato.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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