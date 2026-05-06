Dopo la sua intervista a Belve, Elena Santarelli ha ripercorso alcuni dettagli del passato sentimentale di suo marito, l’ex calciatore Bernardo Corradi. Ha raccontato di un episodio in cui una collega del mondo dello spettacolo le aveva chiesto informazioni sul marito, ma poi si è scoperto che tra loro c’era già stata una relazione. L’intervista è stata pubblicata sulla rivista La Volta Buona.

Dopo l’intervista a Belve, Elena Santarelli è tornata a parlare del passato sentimentale di suo marito, l’ex calciatore Bernardo Corradi, raccontando a La Volta Buona un episodio che ha coinvolto una collega del mondo dello spettacolo. La showgirl ha spiegato di aver incontrato per strada una “ colleguccia ”, come l’ha definita lei stessa con tono sprezzante, che avrebbe iniziato a farle domande piuttosto insistenti sul marito, ignorando che Elena sapeva bene che questa donna era stata con Corradi, in passato. “Mi diceva: ‘Sono così felice che stai con Bernardo, ma com’è lui?’. E io pensavo: tu ci sei già stata, perché me lo chiedi?”. Secondo Santarelli, quella donna avrebbe avuto in passato una breve frequentazione con Corradi, circostanza che lei conosceva già.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Elena Santarelli smaschera una collega: “Mi chiedeva com’era mio marito, ma c’era già stata con lui”

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