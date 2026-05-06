Alla vigilia degli Internazionali d’Italia si intensifica il dibattito sul possibile boicottaggio dei tornei del Grande Slam, con alcuni giocatori che si dicono disposti a unirsi in caso di supporto della maggioranza. La discussione sull’argomento si fa sempre più presente nel circuito tennistico, mentre le opinioni si moltiplicano tra chi sostiene e chi si oppone a questa eventualità.

Alla vigilia degli Internazionali d’Italia, il tema del possibile boicottaggio dei tornei del Grande Slam continua a propagarsi come un’onda lunga all’interno del circuito, assumendo contorni sempre più concreti. Dopo le prese di posizione di alcune tra le figure più influenti del tennis mondiale, anche E lena Rybakina si inserisce in un dibattito che, da semplice malcontento economico, si è rapidamente trasformato in una questione strutturale. Il punto di partenza resta la redistribuzione dei ricavi degli Slam — Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open — da tempo oggetto di critiche da parte dei giocatori. La percentuale attualmente riconosciuta agli atleti, compresa tra il 12% e il 15%, viene ritenuta non proporzionata rispetto agli introiti complessivi, che superano stabilmente centinaia di milioni per ogni evento.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Elena Rybakina sull’ipotesi boicottaggio negli Slam: “Mi unirei, se ci fosse una maggioranza”

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