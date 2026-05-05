Jasmine Paolini, vincitrice dell'ultima edizione degli Internazionali di Roma, ha commentato la possibilità di un boicottaggio degli Slam nel 2026. La tennista ha espresso la sua opinione sulla questione, ritenendola una delle ipotesi possibili in futuro. La discussione sul tema è tornata a fare notizia dopo le dichiarazioni rilasciate durante un'intervista, senza ulteriori dettagli sulla motivazione o sui soggetti coinvolti.

Jasmine Paolini, vincitrice della scorsa edizione degli Internazionali d’Italia di Roma, si è espressa sulla possibilità di boicottare dei tornei nell’ambito della polemica riguardante le percentuali degli introiti negli Slam: “È un tema che gira e noi lo stiamo facendo girare perché ci sia una disposizione delle tutele più giusta per i giocatori, riguardo alla questione delle pensioni e della maternità – ha detto la tennista toscana – È una cosa che Wta e Atp stanno facendo, mentre gli Slam no. Gli Slam stanno alzando il prize money ma non in percentuale a quanto sono saliti i guadagni. Se siamo tutti d’accordo il boicottaggio potrebbe essere una cosa fattibile”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Internazionali di Roma 2026, Paolini: "Boicottaggio Slam ipotesi fattibile"

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