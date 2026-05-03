Riccardo in lacrime per l'eliminazione ad Amici 25 | Non ho ricevuto proposte torno a fare l'elettricista

Nella puntata del 2 maggio di Amici 25, Riccardo Stimolo è stato eliminato dal programma. Al termine della diretta, il cantante si è mostrato molto commosso e ha parlato di non aver ricevuto alcuna proposta dopo la fine della trasmissione. Ha aggiunto che, senza opportunità nel mondo dello spettacolo, dovrà tornare a svolgere il lavoro di elettricista.

Riccardo Stimolo è stato eliminato da Amici 25 nella puntata del 2 maggio. In lacrime, il cantante si è sfogato: "Sono l'unico a non aver ricevuto alcuna proposta, non ho niente, dovrò tornare a fare l'elettricista".🔗 Leggi su Fanpage.it

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