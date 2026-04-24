Goretzka Juventus il Milan non molla la presa | ecco l’offerta per il centrocampista in uscita dal Bayern Cifre e dettagli

Il centrocampista in uscita dal Bayern Monaco ha ricevuto un’offerta dal club rossonero, che non sembra intenzionato a rinunciare. La trattativa riguarda le cifre e i dettagli dell’accordo, mentre il calciatore potrebbe lasciare la squadra tedesca al termine della stagione. Il Milan continua a monitorare la situazione, mantenendo aperte le possibilità di inserimento nella prossima rosa. La situazione resta in evoluzione e si attendono sviluppi concreti nelle prossime settimane.

di Luca Fioretti Goretzka Juventus, il Milan non molla la presa: ecco l’offerta per il centrocampista che lascerà il Bayern Monaco a fine stagione. Cifre e dettagli. Il mercato internazionale entra decisamente nel vivo e la concorrenza per assicurarsi i migliori parametri zero si fa sempre più spietata. Secondo quanto riferito in queste ore dal giornalista Pietro Balzano Prota, il Milan ha impresso una fortissima accelerazione per arrivare a Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco lascerà ufficialmente il Bayern Monaco il 30 giugno, diventando un’occasione innegabile per le big. Nelle ultime ore i rossoneri hanno avviato contatti fitti e costanti con gli agenti del giocatore per provare ad anticipare rapidamente le mosse della Juventus.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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