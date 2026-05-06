Effetto Venezia 2026 bando per scoprire i talenti musicali emergenti della Toscana | come partecipare

È stato pubblicato il bando per la 41esima edizione di Effetto Venezia, prevista dal 29 luglio al 2 agosto 2026. L'evento si concentra sulla scena musicale emergente della Toscana, offrendo un’opportunità ai talenti locali di partecipare e esibirsi. La manifestazione si svolgerà in un contesto che favorisce la creatività e l’interazione tra diverse generazioni. La partecipazione al concorso è aperta a musicisti e band interessati a mettersi in mostra.

La 41esima edizione di Effetto Venezia si terrà dal 29 luglio al 2 agosto e si propone come un appuntamento all'insegna della creatività e del dialogo intergenerazionale. Sotto la riconfermata direzione artistica di Grazia Di Michele, il tema di quest'anno sarà “Futuro Prossimo – Idee e storie.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Sfida tra band musicali emergentiUn palco per sette giovani band anconetane, con l’augurio che sia il trampolino di lancio per una luminosa carriera. Cercasi nuovi talenti della musica classica: prorogate le iscrizioni per partecipare al Premio CantelliC'è ancora tempo per partecipare alla sfida che incorona i nuovi talenti della musica classica mondiale.