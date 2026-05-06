Educhiamo al rispetto | cultura dialogo e prevenzione del bullismo nell' incontro al Carcere borbonico di Avellino

Si è svolto presso il Carcere borbonico di Avellino un incontro del ciclo “Educhiamo al rispetto. Insieme contro il bullismo”, promosso ai sensi della normativa regionale. L'evento ha coinvolto studenti e operatori, affrontando temi legati alla cultura del rispetto, al dialogo e alla prevenzione del bullismo. La manifestazione rientra nelle iniziative per sensibilizzare sui rischi e le conseguenze di comportamenti aggressivi tra i giovani.

Fa tappa ad Avellino il ciclo di incontri “Educhiamo al rispetto. Insieme contro il bullismo” (L.R. n.112017), promosso dalla Regione Campania e realizzato da Scabec nell’ambito del progetto “Prevenzione e contrasto al fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo”.Sabato 9 maggio, alle ore 10, la Sala.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Bullismo, l'ex Carcere Borbonico di Avellino ospita "Educhiamo al Rispetto"Il Complesso Monumentale del Carcere Borbonico di Avellino sarà la quinta e ultima tappa campana di "Educhiamo al Rispetto. Educhiamo al rispetto: nei luoghi della cultura campani un ciclo di incontri contro il bullismoIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Nei luoghi della cultura la bellezza diventa educazione al rispetto, un... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Educhiamo al rispetto: tappa anche ad Avellino, ecco quando; Educhiamo al rispetto, anche ad Avellino il progetto contro bullismo e cyberbullismo; Cultura delle pari opportunità, la Provincia conferma il sostegno agli enti del terzo settore; Dopo il femminicidio di Stefania Rago, Foggia deve chiedersi come educare al rispetto e alla libertà dell’altro. Educare al rispetto e alla parità: operativo il progetto del MIM con INDIREValditara: Realizziamo l'educazione al rispetto, alle relazioni, all'empatia e alla parità formando i docenti e stimolando la partecipazione attiva degli studenti ... msn.com Basta violenza sulle donne. Il padre di Giulia Cecchettin: Educhiamo al rispettoCombattere la violenza di genere, educare al rispetto e alla libertà individuale. Partendo dall’esempio drammatico delle vittime, Gulia Cecchettin una delle tante. Il padre Gino, presidente della ... lanazione.it Conversano Urban Art "Educhiamo alla Bellezza" Oggi pomeriggio con Elena Manzari libraia nomade, in piazza Carmine per parlare del "prendersi cura" e della bellezza insita nei fiori. Domani, domenica 3 maggio, si replica alle ore 11, vi aspettiamo - facebook.com facebook 'Educhiamo alla legalità', Polizia di Stato incontra 100 studenti Falconara e Ancona. Ieri personale Questura e della Stradale al "Galileo Ferraris" e alle "Pascoli" #ANSA x.com