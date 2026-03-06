Educhiamo al rispetto | nei luoghi della cultura campani un ciclo di incontri contro il bullismo

In diverse strutture culturali della Campania si svolge un ciclo di incontri dedicati all’educazione al rispetto. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico, soprattutto i giovani, sui comportamenti corretti e sulla prevenzione di atti di bullismo. Le iniziative coinvolgono varie realtà locali e puntano a promuovere un ambiente più consapevole e rispettoso nei contesti sociali.

Nei luoghi della cultura la bellezza diventa educazione al rispetto, un vero e proprio antidoto al bullismo. Parte da qui "Educhiamo al Rispetto. Insieme contro il Bullismo" (L.R. n.112017), il ciclo di nove incontri performativi promossi dalla Regione Campania nell'ambito del progetto "Prevenzione e contrasto al fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo" e realizzati da Scabec. Il ciclo sarà inaugurato sabato 14 marzo alle ore 10, presso l'Auditorium del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Ai saluti istituzionali di Francesco Sirano, direttore del Museo Archeologico...

