educazione finanziaria a scuola studenti protagonisti del progetto includimi

Una mattinata dedicata all’educazione finanziaria e all’orientamento dei giovani si è svolta presso la sede di SafesPro a Taranto, nell’ambito del progetto nazionale “Includimi a Scuola”. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con UnitelmaSapienza, ha visto gli studenti protagonisti di attività e incontri finalizzati a migliorare la loro conoscenza delle tematiche economiche e finanziarie. L’evento si inserisce in un percorso più ampio di sensibilizzazione sui temi della gestione del denaro tra i giovani.

Tarantini Time Quotidiano Una mattinata dedicata all’educazione finanziaria e all’orientamento dei giovani si è svolta presso la sede di SafesPro, in via Anfiteatro a Taranto, nell’ambito del progetto nazionale “Includimi a Scuola”, realizzato in collaborazione con UnitelmaSapienza. L’iniziativa ha coinvolto studenti delle classi quarte e quinte degli istituti superiori Archimede, Pacinotti, Pitagora e Maria Pia, impegnati in attività interattive e momenti di confronto sui temi della gestione del denaro e delle scelte economiche quotidiane. “Includimi a Scuola” è un percorso rivolto ai giovani tra i 14 e i 24 anni, finalizzato a sviluppare competenze finanziarie attraverso strumenti innovativi, tra cui simulazioni digitali e attività di gamification.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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