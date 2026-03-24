meldola progetto di educazione ambientale al via

Nonno Banter57 Giochi di strada, con il patrocinio del Comune di Meldola propone il progetto di educazione ambientale ‘ Esploratori del territorio. Scoprire la natura vicino a noi’ rivolto ai bambini e alle bambine dai 5 anni in su, curato da Stefano Samorè, laureato in scienze naturali, dottorando Università di Bologna e guida Aigae. Da anni Samorè è molto attivo anche nel collettivo Os-servo, nell’organizzazione dell’appuntamento nazionale Oltreterra e membro del consiglio direttivo del circolo Legambiente alto Bidente. "Non saranno solo lezioni – precisa – ma vere e proprie esperienze tra animali invisibili, laboratori creativi e una grande esplorazione finale al Parco delle Fonti di Meldola ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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