Educazione alla legalità i finanzieri in cattedra in Brianza

A Monza e nella provincia di Brianza, oggi si sono svolti incontri dedicati all’educazione alla legalità economica. Le iniziative hanno coinvolto studenti di diverse età, dalle scuole primarie a quelle superiori, con l’obiettivo di approfondire i temi legati al rispetto delle norme e alla tutela del patrimonio economico. Le attività sono state condotte da finanzieri che hanno illustrato aspetti pratici e teorici legati alla legalità in ambito finanziario.

Monza, 6 maggio 2026 - Educazione alla legalità economica in una serie di incontri con alunni e studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a Monza e Brianza. Li ha promossi il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza, nell’ambito di un progetto organizzato con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Monza che si inserisce nell’ambito del protocollo d’intesa tra il Comando Generale della Guardia di Finanza ed il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Lo scopo è quello di illustrare l’attività istituzionale del Corpo con l’obiettivo formativo di diffondere il concetto di “sicurezza economica e...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Educazione alla legalità, i finanzieri in cattedra in Brianza Notizie correlate Bene confiscato alla mafia sarà 'casa' per i finanzieri: "Avanti sulla strada della legalità”“C’è una forma di giustizia che si tocca con mano, ed è quella che trasforma l’ombra dell'illegalità in luce per l’intera comunità. “Incontri sulla legalità”, carabinieri in cattedra alla scuola mediaVenerdì 6 Marzo, alle 10, ci sarà il primo appuntamento del progetto “Incontri sulla legalità”. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Educazione alla legalità – Roma Capitale Scade: 27 aprile 2026; Polizia Locale: quando l’attività formativa è proprio per tutti; Napoli, i giovani protagonisti della legalità; Taverna, martedì incontro sull’ educazione alla legalità in ricordo dell’Appuntato dei Carabinieri Renato Lio. Educazione alla legalità, i finanzieri in cattedra in BrianzaGli uomini del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Monza hanno tenuto una serie di incontri negli istituti primari e secondari del territorio ... ilgiorno.it Pigna celebra la legalità, L’albero di Falcone nei nuovi giardini pubbliciPigna. Una mattinata all’insegna dell’impegno civile, della memoria e dell’educazione alla legalità quella in programma venerdì 8 maggio alle 11 presso i nuovi giardini pubblici in località Prato Giai ... riviera24.it IRCCS Ospedale San Raffaele. . Giornata Internazionale delle Ostetriche: celebriamo chi si occupa di educazione, prevenzione, consapevolezza e cura della salute femminile. - facebook.com facebook GTalk: Giovani digitale educazione, a tu per tu con gli esperti a Parma x.com