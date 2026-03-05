Incontri sulla legalità carabinieri in cattedra alla scuola media

Venerdì 6 marzo alle 10 si svolgerà il primo incontro del progetto “Incontri sulla legalità” presso la scuola media “Francesco Bagno” di Cesa. L'Arma dei carabinieri sarà presente per parlare con gli studenti, coinvolgendoli in una discussione sulla legalità. L’evento rappresenta un momento di confronto diretto tra le forze dell’ordine e i giovani della scuola.

Venerdì 6 Marzo, alle 10, ci sarà il primo appuntamento del progetto “Incontri sulla legalità”. Protagonista sarà l'Arma dei carabinieri che terrà un appuntamento con gli alunni della scuola media “Francesco Bagno” di Cesa. Ospite della scuola sarà il Capitano Fabrizio Bizzarro, Comandante della Compagnia di Aversa. L’iniziativa rientra in un più ampio progetto finanziato dal ministero dell'Interno, a seguito di intimidazioni subite dal sindaco Enzo Guida, allo scopo di sviluppare progetti in materia di legalità. Il sindaco aveva annunciato di non essere intenzionato a usare questa somma personalmente ma per “promuovere progetti di legalità, coinvolgendo scuole, associazioni, parrocchia e tutti coloro che si muovono sul territorio”. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Gli studenti della scuola media Maria Allegra incontrano i carabinieri per una conferenza sulla legalitàNon una semplice lezione frontale, ma un dialogo aperto e diretto per guardare in faccia la realtà e costruire il futuro.

A scuola di legalità: i carabinieri salgono in "cattedra" per parlare ai giovani di bullismo e cyberbullismoL’incontro si è svolto nel plesso scolastico di Condofuri alla presenza degli studenti e dei docenti dell’Istituto comprensivo Bova Marina –...

Cesa, Incontri sulla legalità: i Carabinieri incontrano gli studentiCesa (Caserta) – Parte dagli studenti il percorso di educazione alla legalità promosso dall’amministrazione comunale. Domani mattina, venerdì 6 marzo, alle ... pupia.tv

Bullismo e social network: i Carabinieri incontrano 200 studenti del PordenoneseI Carabinieri di Pordenone incontrano 200 studenti su bullismo, social e legalità. Emozionante momento con i bambini. nordest24.it

