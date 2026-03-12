Scherma a tu per tu con Enrico Di Ciolo | La nostra missione è educare alla vita attraverso lo sport
Nel mondo della scherma, il maestro Enrico Di Ciolo sottolinea che questa disciplina va oltre il semplice aspetto competitivo. La sua missione è insegnare valori di vita attraverso lo sport e invitare a non considerarla solo come un’attività individuale. Di Ciolo si rivolge a chi potrebbe ridurre la scherma a un gesto isolato, spiegando che il suo obiettivo è un approccio più ampio e educativo.
Non chiamatelo sport individuale, incappereste nelle ire - bonarie, si intende - del maestro Enrico Di Ciolo. Un uomo che ha fatto della scherma - un po' per inclinazione personale, un po' per inevitabili influenze ambientali ("Mio padre Antonio in tutto il mondo è considerato 'Il Maestro'.
