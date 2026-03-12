Scherma a tu per tu con Enrico Di Ciolo | La nostra missione è educare alla vita attraverso lo sport

Nel mondo della scherma, il maestro Enrico Di Ciolo sottolinea che questa disciplina va oltre il semplice aspetto competitivo. La sua missione è insegnare valori di vita attraverso lo sport e invitare a non considerarla solo come un’attività individuale. Di Ciolo si rivolge a chi potrebbe ridurre la scherma a un gesto isolato, spiegando che il suo obiettivo è un approccio più ampio e educativo.