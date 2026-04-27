Lavori per le ecoisole cambia la viabilità sul lungolago

Da oggi, lunedì 27 aprile, a Lecco iniziano i lavori per la realizzazione di otto ecoisole interrate sul lungolago, intervento finanziato dal PNRR. La modifica alla viabilità interesserà questa zona, coinvolgendo i percorsi e le strade limitrofe per consentire l'avanzamento dei lavori. L'apertura di queste opere è prevista nell’ambito di un progetto volto alla sostenibilità ambientale e alla riqualificazione urbana.

A partire da oggi, lunedì 27 aprile, partiranno a Lecco i lavori di realizzazioni delle 8 ecoisole interrate del progetto finanziato dal Pnrr.I lavori interesseranno Lungolario Cadorna dal 27 al 30 aprile, largo Europa dal 4 all’8 maggio, Lungolario Cesare Battisti dall’11 al 13 maggio, via Sassi.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Le nuove ecoisole a Lecco, spiegate bene: dove saranno e cosa cambia per viabilità e parcheggi dal 27 aprile Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lecco, al via i lavori per la realizzazione delle 8 ecoisole interrate; Lecco: al via i lavori per le 8 ecoisole interrate finanziate dal PNRR; Le nuove ecoisole a Lecco, spiegate bene: dove saranno e cosa cambia per viabilità e parcheggi dal 27 aprile; Ciampino, arrivano 9 nuove isole ecologiche hi-tech in 3 punti della città. Lavori per le ecoisole, cambia la viabilità sul lungolagoA partire da oggi, lunedì 27 aprile, partiranno a Lecco i lavori di realizzazioni delle 8 ecoisole interrate del progetto finanziato dal Pnrr. I lavori interesseranno Lungolario Cadorna dal 27 al 30 a ... leccotoday.it Le nuove ecoisole a Lecco, spiegate bene: dove saranno e cosa cambia per viabilità e parcheggi dal 27 aprileOtto postazioni sotterranee per i rifiuti delle attività commerciali del centro: il progetto PNRR sull'economia circolare diventa realtà, un cantiere alla volta, dall'Isonzo a piazza Mazzini. Primo st ... leccotoday.it Neoassunto amministrativo (C) in ufficio Lavori Pubblici. Esperienze Consigli - facebook.com facebook Il giardino del Guasto chiude per i lavori di ristrutturazione x.com