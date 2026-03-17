L’Italia del volley maschile in campo da maggio ad agosto | il calendario completo delle amichevoli 2026

La nazionale italiana di pallavolo maschile si prepara alla stagione 2026 con una serie di sette test match che si svolgeranno tra maggio e agosto in diverse città italiane, tra cui Cavalese, Messina, Verona, Bergamo, Trento e Reggio Calabria. Questi incontri precederanno gli Europei che si terranno in Italia e rappresentano un momento di preparazione per la squadra campione del mondo.

Da Cavalese a Messina, passando per Verona, Bergamo, Trento e Reggio Calabria: gli azzurri campioni del mondo preparano la stagione con sette test match prima degli Europei casalinghi La Nazionale italiana di pallavolo maschile ha un 2026 ricco di appuntamenti davanti a sé. I campioni del mondo guidati dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi scenderanno in campo in sei città italiane — da nord a sud della penisola — per una serie di amichevoli che accompagneranno la squadra attraverso l’intera stagione, dalla preparazione di primavera fino alla vigilia dei Campionati Europei. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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