Ecco perché a Roma i tassisti si preparano allo sciopero contro il Comune

A Roma, i tassisti stanno organizzando uno sciopero contro il Comune, annunciando una mobilitazione di ampio respiro. Dopo la recente protesta, le tensioni tra i conducenti e le autorità sono aumentate, portando a un'ulteriore manifestazione di dissenso. La decisione di mettere in campo una protesta collettiva si inserisce in un clima di crescente agitazione tra i professionisti del settore.

Dopo la protesta il clima sembra ancora più caldo. I tassisti di Roma sono pronti a tornare in piazza e, questa volta, in maniera massiccia. Le sigle sindacali di categoria, infatti, hanno “minacciato” uno sciopero nel caso in cui non dovessero ottenere quanto richiesto. Un problema non da poco.🔗 Leggi su Romatoday.it

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Mutui a Roma e nel Lazio: ecco perché sempre più acquirenti scelgono il tasso variabileNel 2025 il taglio dei tassi da parte della Banca Centrale Europea aveva già fatto registrare un aumento del 5% degli importi finanziati. A distanza di un anno, i parametri sono saliti ulteriormente. romatoday.it