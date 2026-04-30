Caccia notturna al fiume Mella | ritrovato al bar dopo l’allarme

Un uomo di 62 anni è stato ritrovato in un bar di Gardone Val Trompia dopo che erano state avviate ricerche notturne lungo il fiume Mella. L'allarme era stato lanciato nella serata precedente, ma alla mattina successiva l'uomo è stato individuato e portato in sicurezza. Le operazioni di ricerca sono state condotte da forze dell'ordine e volontari, senza ulteriori sviluppi al momento.

? Cosa sapere Uomo di 62 anni ritrovato a Gardone Val Trompia dopo ricerche notturne al fiume Mella.. Il sessantenne senza fissa dimora è stato rintracciato in un bar giovedì 30 aprile.. Un uomo di 62 anni è stato rintracciato la mattina di giovedì 30 aprile a Gardone Val Trompia, dopo che un’imponente operazione di ricerca si era concentrata tutta la notte tra le sponde del fiume Mella. La vicenda ha avuto inizio nel cuore della notte di mercoledì 29 aprile, intorno alle ore 00:30, quando il sessantaduenne, manifestando un evidente stato confusionale, ha contattato il numero unico per le emergenze segnalando la propria difficoltà in quella zona.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caccia notturna al fiume Mella: ritrovato al bar dopo l’allarme Notizie correlate Leggi anche: Lancia l'allarme, sparisce lungo il fiume: ritrovato al bar dopo una notte di ricerche Adda, ritrovato il giovane di Mezzago: finisce la caccia nel fiumeIl tragico ritrovamento del corpo di Fabio Locatelli nelle correnti dell’Adda, presso Paderno d’Adda, chiude il doloroso capitolo iniziato lo scorso...