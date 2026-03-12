Attacchi a radar e basi Usa ecco come l’Iran cambia la guerra

L'Iran ha intensificato le azioni contro obiettivi americani in Medio Oriente, includendo attacchi a radar e basi statunitensi. Le operazioni sono state segnalate in diverse aree della regione, con obiettivi specifici e modalità che evidenziano un mutamento nelle modalità di confronto con gli Stati Uniti. La strategia iraniana sembra orientata a mettere sotto pressione le forze statunitensi presenti nella zona.

(Adnkronos) – La guerra cambia, l'Iran modifica la propria strategia e prova a colpire i punti deboli degli Stati Uniti in Medio Oriente. Rispetto alle primissime fasi del conflitto, iniziato il 28 febbraio con l'attacco portato da Usa e Israele, Teheran ha mutato pelle nell'approccio. Dopo aver lanciato ondate di missili e droni a pioggia.