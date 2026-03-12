Milizie sciite in Iraq continuano a orchestrare attacchi contro basi statunitensi nel paese, contribuendo a una guerra nascosta che si svolge parallelamente alle tensioni più visibili in Medio Oriente. Questo conflitto ombra coinvolge gruppi armati sostenuti dall’Iran, che colpiscono obiettivi americani senza attirare l’attenzione dei media come altri episodi di escalation nella regione.

All’interno del conflitto regionale cominciato il 28 febbraio in Medio Oriente c’è un fronte ombra, quello iracheno, che fa meno notizia delle rappresaglie iraniane contro obiettivi negli Emirati Arabi o in Qatar e delle petroliere in fiamme nello Stretto di Hormuz. Ciò che succede nel Paese liberato nel 2003 dalla dittatura di Saddam Hussein e avviato dopo anni di guerra civile ad un lento e difficile cammino verso la democrazia, è da inquadrare in uno scontro non meno decisivo di quello che si sta svolgendo lungo le coste del Golfo Persico: quello, cioè tra la potenza sciita iraniana che, nonostante la decapitazione dei suoi vertici come un’Idra sta dimostrando una resistenza superiore alle previsioni degli strateghi del Pentagono, e le forze Usa intenzionate a negare l’influenza della Repubblica Islamica su Baghdad e dintorni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milizie sciite e attacchi alle basi Usa: la guerra ombra degli ayatollah in Iraq

Attacchi a radar e basi Usa, ecco come l’Iran cambia la guerra(Adnkronos) – La guerra cambia, l'Iran modifica la propria strategia e prova a colpire i punti deboli degli Stati Uniti in Medio Oriente.

Il mosaico Iraq può finire ancora in pezzi sotto gli attacchi delle milizie sciiteluca foschi E splosioni che fanno meno rumore nella vasta conflagrazione del Medio Oriente, ma che rischiano di risucchiare l’Iraq nel perenne stato di disordine in cui si è dibattuto gli ultimi 45 an ... msn.com

L’attacco alla base militare italiana a Erbil, nel Kurdistan irachenoNella notte tra mercoledì e giovedì la base militare italiana a Erbil, nel Kurdistan iracheno, è stata colpita. Non si sa ancora se da un missile o da un drone, e non ci sono state persone uccise né f ... ilpost.it

Pochi giorni fa gli hanno cominciato a ritirarsi da una delle più grandi basi della Siria, Qasrak. Ora, con le milizie sciite dell'Iraq che minacciano di attaccare se i siriani dovessero muovere vs Hezbollah, i mezzi fanno il percorso inverso, dal Kurdistan x.com

In Iraq si sta aprendo un fronte della guerra tra Israele, Stati Uniti e Iran: tra milizie curde vicine agli Stati Uniti e milizie sciite vicine all'Iran, che hanno già iniziato a lanciare droni - facebook.com facebook