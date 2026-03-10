Eccellenza Toscana Mister Pezzatini | Per il Mazzola un ottimo punto

Il match tra Valentino Mazzola e Sansovino si è concluso con un risultato di 2-2. La partita si è disputata sul campo della Sansovino e ha visto i biancocelesti ottenere un punto importante. Mister Pezzatini ha commentato positivamente la prestazione della squadra, sottolineando che hanno affrontato bene una delle formazioni più competitive del campionato.

E’ finita 2-2, per il Valentino Mazzola sul campo della Sansovino: i biancocelesti hanno centrato un’ottima prestazione, conquistando un ottimo punto contro una delle squadre più forti del campionato. "Faccio i complimenti alla squadra per l’interpretazione che ha avuto della partita – ha commentato l’allenatore, Iuri Pezzatini –, facendo davvero un’ottima figura contro un avversario che non ha bisogno di presentazioni. Il rammarico è quello di aver subìto la rete subito dopo essere passati in vantaggio". "Ogni piccolo errore in una partita del genere rischi di pagarlo a caro prezzo – ha aggiunto –, durante la settimana svolgiamo un lavoro ben preciso per migliorarci sempre di più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

