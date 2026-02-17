Eccellenza Toscana Mazzola mister Pezzatini suona la carica | E’ il momento di alzare i giri del motore

Il tecnico Pezzatini ha detto ai suoi giocatori di aumentare la grinta, dopo la sconfitta contro una squadra che lotta per i primi posti in classifica. Mazzola, giocatore di punta di Eccellenza Toscana, spiega che l’allenatore ha voluto motivare la squadra subito dopo il match, invitandola a rispondere con più determinazione nelle prossime partite. Pezzatini ha anche sottolineato l’importanza di mantenere alta l’energia in allenamento, per migliorare le performance in campo.

"Appena entrato negli spogliatoi ho fatto i complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato la partita al cospetto di una squadra forte e lanciata verso le primissime posizioni. E’ stata una delle prestazioni più belle da quando sono rientrato al Mazzola". Il tecnico biancoceleste, Iuri Pezzatini (foto), ha commentato così lo 0-0 con cui è terminata, domenica, la partita con il Grassina. "Avevamo di fronte la seconda forza del torneo ma credo che ci sia mancato solamente il gol – ha spiegato il mister –. Dovremmo cercare di far girare dalla nostra parte alcuni episodi, è il momento di alzare i giri del motore per ottenere punti anche in maniera sporca". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La partita tra Sangiovannese e la squadra di Mazzola si è conclusa senza reti, con un pareggio che lascia soddisfatti i padroni di casa.

Nel calcio Eccellenza toscana, il Mazzola ha iniziato con un pareggio a reti bianche contro Castiglion Fiorentino, segnando l’esordio in panchina di mister Pezzatini.

