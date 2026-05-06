Eataly Roma un festival dedicato all’Oriente

Per la prima volta, Eataly Roma Ostiense organizza un evento dedicato all’Oriente, con l’obiettivo di esplorare le tradizioni culinarie e culturali di quella regione. La manifestazione si svolge all’interno del locale, coinvolgendo diversi espositori e chef specializzati in piatti e prodotti asiatici. Sono previste degustazioni, dimostrazioni e incontri con esperti, con l’intento di offrire ai visitatori un’immersione diretta nelle diverse culture orientali.

Per la prima volta Eataly Roma Ostiense prova a guardare a Est senza troppe mediazioni e mette in scena l’Oriental Food Festival: due weekend consecutivi, dall’8 al 10 e dal 15 al 17 maggio, costruiti come un percorso dentro la cucina asiatica più riconoscibile, ma anche nelle sue declinazioni contemporanee. L’idea è semplice: concentrare in un unico spazio tradizioni diverse e farle dialogare senza trasformarle in un esercizio di stile. Il secondo piano della struttura si trasforma così in una mappa gastronomica che attraversa Hong Kong, Vietnam, Thailandia, Giappone, con qualche deviazione creativa. Non è una novità assoluta per il pubblico italiano, ormai abituato a una certa familiarità con queste cucine, ma il formato punta sulla densità dell’offerta e sulla possibilità di confronto diretto tra interpretazioni diverse.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Eataly Roma, un festival dedicato all’Oriente Notizie correlate Roma, 1° maggio: concerti pop, vegan festival e viaggi in Oriente? Cosa sapere Roma ospita il 1° maggio concerti a Piazza San Giovanni e festival a Testaccio. Ecco Pulsar, il festival dedicato alle discipline Stem. Tra una settimana la prima tappa, a RomaOpen, con la collaborazione di Iliad, ha presentato questa mattina 4 marzo, nella cornice del Liceo Ennio Quirino Visconti a Roma “Pulsar” il... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Arriva a Roma la prima edizione di Oriental Food Festival; Eataly Roma, un festival dedicato all’Oriente; Il 20 maggio doppio appuntamento da Eataly, tra Roma e Milano, con i Giovani Talenti; Oriental Food Festival, al via un fantastico evento da Eataly. Eataly Roma, un festival dedicato all’OrienteDall’8 al 10 e dal 15 al 17 maggio nello store dell’Ostiense una serie di eventi legati alla cucina di Hong Kong, Cina, Vietnam, Thailandia e Giappone, con la possibilità di assaggiare i piatti di alc ... ilgiornale.it Oriental food festival, da Eataly due weekend tra i profumi e i gusti dell'AsiaPer la prima volta Eataly Roma Ostiense presenta l’Oriental Food Festival: un doppio weekend, dall’8 al 10 e dal 15 al 17 maggio, per vivere ... msn.com Cena d’autore da Terra Eataly Roma Ostiense: protagonista lo chef Leonardo D’Ingeo - https://www.ditestaedigola.com/cena-dautore-da-terra-eataly-roma-ostiense-protagonista-lo-chef-leonardo-dingeo/ - facebook.com facebook