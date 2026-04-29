Il primo maggio a Roma propone una serie di eventi tra cui concerti pop in Piazza San Giovanni e un festival dedicato al cibo vegan a Testaccio. Questi appuntamenti attirano visitatori sia dalla città che dai borghi del Lazio, contribuendo a distribuire i flussi turistici. La giornata si arricchisce anche di iniziative legate ai viaggi in Oriente, offrendo diverse possibilità di intrattenimento per i partecipanti.

? Cosa sapere Roma ospita il 1° maggio concerti a Piazza San Giovanni e festival a Testaccio.. L'offerta eventi distribuisce i flussi turistici tra la capitale e i borghi del Lazio.. Il 1° maggio 2026 trasforma Roma in un palcoscenico di musica, cultura e natura, offrendo un ponte festivo che parte dal grande concerto in Piazza San Giovanni fino ai borghi del Lazio. Il venerdì della Festa dei Lavoratori apre una sequenza di eventi che spaziano dai grandi nomi del pop alla tradizione operistica, senza dimenticare l’offerta gastronomica e i percorsi all’aria aperta. Ritmi e voci a Piazza San Giovanni: il grande appuntamento musicale. Dalle ore 15:15 di venerdì, la piazza dedicata al Laterano ospiterà il Concertone del Primo Maggio, un evento gratuito organizzato dalla sinergia tra CGIL, CISL e UIL.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, 1° maggio: concerti pop, vegan festival e viaggi in Oriente

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