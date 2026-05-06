Dopo diciassette anni si ripete un episodio che sembrava dimenticato, lasciando molti a chiedersi se fosse davvero possibile. Questa volta, però, il calcio bulgaro non ruota attorno alla squadra più nota, il Ludogorets, come accade di solito. La notizia riaccende l’attenzione sui risultati e le partite di altri club del campionato locale, che per un giorno si trovano sotto i riflettori.

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© Calcionews24.com - È successo di nuovo, dopo 17 anni: ormai non ci credeva più nessuno

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