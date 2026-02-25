Palladino | Una partita indimenticabile nessuno ci credeva Il calcio italiano va salvaguardato ' interno

In post partita, Palladino ha spiegato come la squadra sia riuscita a trasformare una situazione inizialmente difficile in una rimonta storica, frutto di lavoro, coesione e una spinta continua dai tifosi. Ha espresso gratitudine ai calciatori, allo staff, alla dirigenza e ai 23mila sostenitori che hanno accompagnato la squadra dall’inizio alla fine. Il tecnico ha descritto la serata come emozionante e piena di significato, sottolineando come la vittoria possa incidere sul morale del gruppo e rafforzare il legame con la città. Ha citato la dichiarazione che questa è stata una delle partite più affascinanti della sua carriera, destinata a rimanere impressa in memoria. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

L'Atalanta vola agli ottavi di finale della Champions League dopo una partita entusiasmante dei ragazzi di Palladino, ribaltando il 2-0 rimediato nell'andata col Dortmund: 4-1 il risultato finale in extremis grazie al rigore concesso al 98' e trasformato da Samard - facebook.com facebook

Magnifica #Atalanta ribalta il Dortmund con una super prestazione. Palladino, allenatore preparato e bravo, ha riportato entusiasmo e lo spirito del Gasp. Che partita!!! #AtalantaDortmund #ChampionsLeague2026 x.com