Cristiano Ronaldo riscrive la storia di nuovo | più di 500 gol segnati dopo i 30 anni non ci era mai riuscito nessuno prima dell’ex Juventus! Numeri clamorosi

Cristiano Ronaldo ha riscritto per l’ennesima volta la storia: più di 500 gol segnati dopo i 30 anni, mai nessuno ci era mai riuscito prima dell’ex Juve. Qualora lo sport più amato al mondo rappresentasse un racconto fantascientifico, il fuoriclasse nato a Funchal interpreterebbe senza ombra di dubbio la creatura extraterrestre principale dell’intera opera. Avendo da poco tempo spento ben quarantuno candeline, Cristiano Ronaldo ha sbriciolato un ulteriore e incredibile primato del suo percorso agonistico eccezionale, toccando vette numeriche totalmente inedite negli annali calcistici globali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Come Ronaldo ha segnato il gol dell’anno solo un minuto dopo aver sbagliato un rigore.

Cristiano Ronaldo'nun 1000 gole ulasmasina sadece 36 gol kaldi. x.com