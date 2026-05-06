Una notte di violenza si è conclusa con la morte di un uomo di 50 anni a Civita di Bojano, in provincia di Campobasso. I carabinieri sono intervenuti dopo una chiamata di emergenza e hanno trovato il corpo dell’uomo in una cantina. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe subito un’aggressione violenta, che gli ha causato ferite gravissime. La scena è stata descritta come agghiacciante dai militari.

Una violenta aggressione avvenuta a Civita di Bojano, in provincia di Campobasso, si è conclusa con la morte di un uomo di 50 anni. Il fatto è accaduto nella serata di martedì 5 maggio: secondo le prime ricostruzioni, un diverbio nato per cause ancora da definire sarebbe degenerato fino a trasformarsi in un pestaggio. La vittima, un uomo sposato e padre di famiglia, è deceduta prima dell’arrivo in ospedale. Omicidio a Civita di Bojano: la ricostruzione dei fatti. Il dramma si sarebbe consumato poco dopo le 20, all’interno dell’abitazione della vittima. In base agli accertamenti iniziali, il confronto tra il 50enne e un vicino di casa, un uomo di 35 anni residente nella stessa area, sarebbe rapidamente sfociato in un episodio di violenza.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “È proprio il suo corpo”. Tragedia in Italia, la scoperta agghiacciante dei carabinieri in cantina: una morte terribile

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