È morto Vincenzo La Marca l’attore trovato senza vita nella sua casa e vegliato con amore dal cagnolino

È deceduto Vincenzo La Marca, attore di 68 anni, trovato senza vita nella sua abitazione. Accanto a lui si trovava il suo cagnolino, Picchio, che si trovava a vegliarlo. La notizia ha suscitato dolore nel mondo del teatro e tra coloro che lo conoscevano. La scoperta è stata fatta nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulla causa del decesso.

Mondo del teatro in lutto. È morto Vincenzo La Marca. L’attore 68enne è stato ritrovato senza vita nella sua casa, vegliato con amore dal suo cagnolino Picchio. Un mese fa era morto anche il fratello. La Marca proveniva da una famiglia di artisti ed era il nipote di Aldo e Carlo Giuffré. Come riporta Il Resto del Carlino, Vincenzo La Marca stava attraversando un periodo di profonda difficoltà. La perdita del fratello lo aveva segnato nel profondo, mentre la sua carriera artistica, iniziata sin dalla giovane età tra i riflettori del palcoscenico, aveva subito una brusca interruzione. Le sue condizioni di salute erano diventate motivo di preoccupazione per la famiglia: un recente ricovero in pronto soccorso per difficoltà respiratorie aveva rivelato una polmonite, per la quale stava seguendo una terapia a base di cortisone.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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