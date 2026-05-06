È deceduto all’età di 87 anni Ted Turner, noto per aver rivoluzionato il mondo della televisione con la creazione della Cnn. La sua morte è stata confermata dall’azienda di cui era fondatore, che ha espresso il proprio cordoglio definendolo “il gigante sulle cui spalle poggiamo”. Turner è stato anche filantropo, sportivo e ambientalista, oltre a essere un imprenditore di rilievo.

Filantropo, sportivo, ambientalista, imprenditore ma anche e soprattutto rivoluzionario della storia della tv. È morto oggi all’età di 87 anni Ted Turner, il fondatore della Cnn, l’emittente televisiva statunitense. Turner aveva tanti soprannomi. Uno di questi era “ maverick “, letteralmente il capo di bestiame non marchiato. Il termine però è diventato di uso comune per identificare un anticonformista, un ribelle, ma anche un rivoluzionario: tutto quello che Turner è stato per l’informazione mondiale. L’87enne ha fondato un vero impero mediatico partendo da una piccola rete acquistata ad Atlanta nel 1970. Un inizio umile che, come ogni sogno americano che si rispetti, si è trasformato in una carriera brillante con la nascita della pionieristica Cnn: la prima rete attiva 24 ore su 24, con notizie da tutto il mondo in tempo reale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto Ted Turner, rivoluzionò la tv con la Cnn. Aveva 87 anni. Il cordoglio dell’azienda: “Il gigante sulle cui spalle poggiamo”

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Panoramica sull’argomento

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Il fondatore della Cnn, Ted Turner, è morto a 87 anni. Lo annuncia la rete. Imprenditore radiotelevisivo, filantropo, sportivo e ambientalista, Turner ha fondato un impero mediatico partendo da un rete acquistata ad Atlanta nel 1970. Nel 1991 ha sposato l' x.com