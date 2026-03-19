addio a umberto bossi il genio che ha cambiato la faccia della politica

Se ne è andato a Varese il fondatore della Lega Nord, figura chiave della politica italiana. Con la sua voce roca e un modo diretto di comunicare, ha rappresentato il malessere di una parte significativa del Paese, lasciando un segno forte nel panorama politico nazionale. La sua morte segna la fine di un’epoca per un uomo che ha influenzato profondamente il dibattito pubblico.

Il Gran ciambellano Bruno Vespa quel giorno di primavera del 1996 è particolarmente eccitato; dopo trattative di settimane è riuscito a mettere insieme Ciriaco De Mita e Umberto Bossi per un faccia a faccia a Porta a porta. L’intellettuale della Magna Grecia (così Gianni Agnelli aveva soprannominato Ciriaco per il suo vaporoso nulla) attacca un pontificale senza fine spaziando a volo d’uccello sui problemi del Paese con improbabili e polverose ricette per risolverli. Quando la parola passa al Visigoto, tutto lo studio ha la palpebra reclinante. Lui sta qualche secondo assorto, poi si rivolge al gran visir di Nusco e dice: «Ma tàches al tram». In quel preciso istante, mentre milioni di italiani esplodono idealmente in un boato di approvazione da stadio, finisce la Prima repubblica. 🔗 Leggi su Laverita.info

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