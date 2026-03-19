Morto Umberto Bossi fondatore della Lega

Umberto Bossi, fondatore della Lega nel 1984, è deceduto all’età di 84 anni all’ospedale di Circolo di Varese. La sua morte è stata annunciata nelle ultime ore. Bossi è stato una figura centrale nel panorama politico italiano, noto per aver guidato il partito per diversi decenni. La notizia ha suscitato reazioni da parte di esponenti politici e sostenitori.

Umberto Bossi, storico fondatore della Lega nel 1984, è morto. Aveva 84 anni. Il decesso all’ospedale di Circolo di Varese. È stato ministro, senatore, deputato e europarlamentare. E’ stato segretario federale della Lega fino al 2012 e successivamente presidente a vita. Prima elezione da seantore, è stato deputato dal 1992, e poi nuovamente senatore e deputato. Alleato in varie colazioni di centrodestra promosse da Silvio Berlusconi, è stato ministro per le Riforme istituzionali e devoluzione (2001-04) e parlamentare europeo (2004). È stato anche ministro senza portafoglio delle Riforme per il federalismo (2008-2011). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Umberto Bossi, morto a 84 anni il fondatore della Lega

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