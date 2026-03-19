Morto Umberto Bossi | le cause della morte del fondatore della Lega

È morto Umberto Bossi, fondatore della Lega, a causa di un ictus. La notizia è stata comunicata ufficialmente e conferma la fine della vita del leader politico. Bossi era noto per aver guidato il movimento nel corso degli anni, diventando una figura di riferimento nel panorama politico italiano. La sua scomparsa ha suscitato reazioni da parte di diversi rappresentanti e rappresentanti politici.

È morto Umberto Bossi. Il fondatore della Lega, 84 anni, si è spento in serata all’ospedale di Circolo di Varese. Figura centrale della politica italiana degli ultimi decenni, è stato il primo a dare voce a un movimento autonomista e identitario del Nord Italia. Ma quali sono le cause della morte del fondatore della Lega? Bossi era malato da tempo. Il decesso è avvenuto questa sera, 19 marzo, all’ospedale di Circolo di Varese per le conseguenze di un ictus che lo aveva colpito negli anni scorsi e che lo aveva costretto su una sedia a rotelle. Umberto Bossi è stato ministro, senatore, deputato e europarlamentare della Repubblica, fondatore della Lega Nord, di cui è stato segretario federale fino al 2012 e successivamente presidente a vita; è stato anche ministro delle riforme per il federalismo. 🔗 Leggi su Tpi.it

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