Chuck Norris, attore e maestro di arti marziali, è morto il 19 marzo 2026 all’età di 86 anni. La conferma è arrivata dalla famiglia tramite un comunicato sui social media pubblicato venerdì mattina negli Stati Uniti. Norris aveva avuto un legame con il mondo del wrestling, partecipando a eventi come la Survivor Series e la WCW.

L’attore e maestro di arti marziali Chuck Norris è morto il 19 marzo 2026 all’età di 86 anni. La notizia è stata confermata dalla famiglia con un comunicato pubblicato sui social media nella mattinata di venerdì negli Stati Uniti. Norris si trovava alle Hawaii, sull’isola di Kauai, dove aveva avuto un’emergenza medica nelle ore precedenti. Aveva compiuto 86 anni appena nove giorni prima, il 10 marzo, festeggiando con un video pubblicato su Instagram in cui si allenava con un trainer di pugilato. La famiglia ha scritto: “Condividiamo con il cuore spezzato la scomparsa improvvisa del nostro amato Chuck Norris avvenuta ieri mattina. Pur desiderando mantenere la riservatezza sulle circostanze, sappiate che era circondato dalla sua famiglia ed era in pace”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Addio a Chuck Norris a 86 anni: il suo legame con il wrestling da Survivor Series alla WCW

Articoli correlati

Chuck Norris, addio alla leggenda a 86 anni: il malore e cosa sappiamo finoraChi era Chuck Norris e perché è diventato un’icona globale? Chuck Norris non era solo un attore: era un simbolo.

Chuck Norris morto a 86 anni: addio all’icona actionLa famiglia annuncia la scomparsa dell’attore e maestro di arti marziali, simbolo del cinema d’azione e protagonista di Walker Texas Ranger.

Approfondimenti e contenuti su Chuck Norris

Temi più discussi: Addio a Chuck Norris, leggendaria star del cinema d’azione; Addio a Chuck Norris; Forbidden Fruit 3, riassunto puntate 19 marzo in prima serata; Emergenza medica per Chuck Norris, l’attore ricoverato alle Hawaii.

Addio a Chuck Norris: la leggenda del cinema e delle arti marziali ci lascia a 86 anniLa notizia della morte di Chuck Norris, icona delle arti marziali e star di Walker, Texas Ranger, ha scosso il mondo intero. All’età di 86 anni, l’attore e artista marziale è scomparso improvvisamen ... msn.com

Addio a Chuck Norris, leggenda del cinema d’azione e icona mondialeIl mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Chuck Norris, celebre attore e simbolo del cinema d’azione, morto all’età di 86 anni. Il decesso è avvenuto ... laprimapagina.it

È giunta pochi minuti fa la notizia della morte di Chuck Norris: il leggendario attore di Walker Texas Ranger aveva 86 anni https://serial.everyeye.it/notizie/morto-chuck-norris-star-walker-texas-ranger-86-anni-866678.htmlutm_medium=Social&utm_source= - facebook.com facebook

#NEWS - È morto Chuck Norris, icona del cinema d’azione e figura simbolo della cultura pop americana, all’età di 86 anni. La notizia è stata resa nota dalla famiglia, mentre nelle ore precedenti, secondo quanto riportato da Tmz, l’attore era stato ricoverato all x.com