È scomparso a 69 anni Evaristo Beccalossi, ex calciatore italiano. La sua carriera è stata caratterizzata da una lunga permanenza nell’Inter, squadra con cui ha giocato per diversi anni. La notizia è stata riportata dai media sportivi e ha suscitato reazioni tra i tifosi e gli appassionati di calcio. La sua morte ha chiuso un capitolo importante della storia del calcio italiano.

È morto a 69 anni Evaristo Beccalossi, ex calciatore ricordato soprattutto per la militanza nell’ Inter e molto amato dai tifosi nerazzurri. Lottava da oltre un anno contro le conseguenze di un’emorragia cerebrale che lo aveva colpito a gennaio del 2025. La carriera di Evaristo Beccalossi, bandiera dell’Inter. Trequartista mancino molto dotato tecnicamente ma discontinuo nel rendimento, Beccalossi era cresciuto nel Brescia – squadra della sua città – per poi passare all’Inter nel 1978. In sei anni di permanenza a Milano collezionò 217 presenze in tutte le competizioni e mise a segno 37 reti, tra cui una doppietta nel derby con Milan vinto per 2-0 il 28 ottobre 1979.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - È morto l’ex calciatore Evaristo Beccalossi

È morto Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter

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