È morto Evaristo Beccalossi ex presidente del Lecco

Da leccotoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra martedì e mercoledì è deceduto Evaristo Beccalossi, ex presidente del Lecco. È noto anche per essere stato una figura importante nel calcio e aveva avuto un ruolo di rilievo come presidente di questa squadra. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dalle società sportive e dai suoi familiari. Beccalossi si è spento all'età di 70 anni.

È morto nella notte tra martedì e mercoledì Evaristo Beccalossi, una delle bandiere storiche dell'Inter. L'ex fantasista bresciano si è spento alla clinica Poliambulanza di Brescia, dove era ricoverato da oltre un anno. Beccalossi era stato il presidente della Calcio Lecco tra il 2014 e il 2016.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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