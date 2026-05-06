È morto Evaristo Beccalossi ex presidente del Lecco

Nella notte tra martedì e mercoledì è deceduto Evaristo Beccalossi, ex presidente del Lecco. È noto anche per essere stato una figura importante nel calcio e aveva avuto un ruolo di rilievo come presidente di questa squadra. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dalle società sportive e dai suoi familiari. Beccalossi si è spento all'età di 70 anni.

È morto nella notte tra martedì e mercoledì Evaristo Beccalossi, una delle bandiere storiche dell'Inter. L'ex fantasista bresciano si è spento alla clinica Poliambulanza di Brescia, dove era ricoverato da oltre un anno. Beccalossi era stato il presidente della Calcio Lecco tra il 2014 e il 2016.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Temi più discussi: Evaristo Beccalossi è morto, addio alla storica bandiera dell’Inter; E' morto Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter; Addio a Evaristo Beccalossi: è morto a 69 anni l'ex attaccante dell'Inter, idolo dei tifosi; Evaristo Beccalossi è morto, aveva 69 anni: era una bandiera dell'Inter.

Evaristo Beccalossi, come è morto: il malore, il ritorno a casa, i 47 giorni di comaÈ morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. msn.com

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Evaristo Beccalossi poteva essere il 10 del Napoli, poi scegliemmo Diego e cambió la nostra storia. Ma Beck era forte, talentuoso, geniale. Era stato in difficoltà un po’ di tempo fa, poi sembrava avercela fatta. Ed invece oggi l’addio. Spero sia riuscito a godersi - facebook.com facebook

Evaristo Beccalossi si è spento nella sua Brescia. Da un anno le sue condizioni di salute erano peggiorate a seguito di un malore e un lungo periodo in coma. È stato uno dei calciatori più fantasiosi della sua generazione, un classico numero 10. Ha legato la x.com